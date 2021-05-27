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СК заявил, что половина поручений кабмина после трагедии в колледже в Керчи не выполнена

Председатель ведомства Александр Бастрыкин также отметил, что государственные органы, уполномоченные заниматься воспитанием молодежи, очень часто этим "совершенно не занимаются"

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Половина поручений правительства после стрельбы в Керченском политехническом колледже не выполнена. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на конференции в Москве.

Бастрыкин напомнил о трагедии в колледже в Керчи в 2018 году, когда студент открыл стрельбу и устроил взрыв и погибли девять человек. "Мы там тоже долго разбирались и вносили свои предложения по исключению, устранению условий, которые способствовали совершению преступлений в дальнейшем. Сегодня вернулись к тем поручениям, которые давались руководством страны и правительством. Докладываю: 50% из тех поручений, которые давались в широком плане, начиная от охран школы и заканчивая воспитательной работой, не исполнены - вот результат", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что государственные органы, уполномоченные заниматься воспитанием молодежи, очень часто этим "совершенно не занимаются". В частности, он раскритиковал Минпросвещения и Минобрнауки. По мнению Бастрыкина, особенно в Москве дети измотаны учебной нагрузкой, а воспитания, школьных и студенческих коллективов, совместной работы и участия в акциях памяти и других воспитательно-патриотических мероприятий у них нет.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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