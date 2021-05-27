В Петербурге задержаны лжесотрудник ФСБ и майор полиции за покушение на мошенничество

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину, выдававшего себя за сотрудника спецслужбы, и его сообщника, которые требовали от бизнесмена 5 млн рублей за прекращение расследования несуществующего уголовного дела. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по городу и Ленинградской области.

"В результате проведенных оперативно-следственных действий задержан гражданин РФ, который, позиционируя себя действующим сотрудником ФСБ России, совместно с сообщником предпринимал попытки получить денежные средства от местного предпринимателя за прекращение мнимого уголовного дела. По полученной информации, указанные лица совершили мошеннические действия, прикрываясь необходимостью передачи денежных средств сотрудникам ФСБ России", - говорится в сообщении.

Согласно предоставленному ФСБ оперативному видео, задержанный сообщил, что якобы имеет отношение к подразделению "по контролю за оборотом оружия".

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, в отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Сообщником якобы сотрудника ФСБ, как было установлено после задержания, оказался действующий оперуполномоченный полиции, который носит звание майора.

"Предъявлено обвинение старшему оперуполномоченному Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, майору полиции, а также местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере)", - отметили в СК.

Следователи считают, что фигуранты дела убедили предпринимателя передать им 5 млн рублей, которые затем должны были якобы попасть сотрудникам правоохранительных органов за принятие решения о прекращении дела. Бизнесмен передал злоумышленникам 5 млн рублей, из которых только 50 тыс. рублей были настоящими, после чего мужчины были задержаны сотрудниками ФСБ и петербургского главка полиции. В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемым меры пресечения.