В Тюменской области три человека погибли в ДТП

ТЮМЕНЬ, 27 мая. /ТАСС/. Три автомобиля столкнулись в Уватском районе Тюменской области, в результате ДТП погибли три человека, предположительно, семья с маленьким ребенком. Об этом сообщила пресс-служба управления Госавтоинспекции Тюменской области.

"Три человека погибли в ДТП на 541-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь столкнулись три автомобиля: два легковых Toyota Corolla и большегруз DAF, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что погибли водитель и два пассажира Toyota, предположительно, семья с маленьким ребенком.

По предварительным данным, водитель Toyota, двигавшейся из Тюмени в сторону Югры, во время обгона зацепил идущую впереди иномарку. Затем произошло столкновение этого автомобиля со встречной фурой. Обстоятельства ДТП выясняются.