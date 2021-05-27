В Ленобласти три человека погибли и один пострадал в ДТП с лесовозом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с лесовозом на трассе в Кировском районе Ленинградской области, в результате аварии погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок, еще один пострадавший госпитализирован, сообщили ТАСС в главке МЧС по Ленинградской области.

"Произошло столкновение легкового автомобиля и лесовоза, в результате которого погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что авария произошла около 13:55 мск в районе поселка Дусьево. Еще один человек пострадал.

На месте аварии работали спасатели МЧС, которые деблокировали людей из разбитой машины.

Как сообщили журналистам в учреждении "Упрдор Северо-Запад", лобовое столкновение грузовика марки Scania и кроссовера Toyota Rav-4 произошло на федеральной трассе Р-21 "Кола". Из-за аварии на дороге образовался затор. "Имеется небольшой затор в оба направления. Причины и обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители", - отметили в учреждении.

На месте работают сотрудники экстренных служб и ГИБДД. Все жертвы ДТП и пострадавшая женщина, по данным учреждения, находились в салоне легковой машины.