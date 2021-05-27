Тело пропавшего при крушении вертолета в Белом море нашли под Архангельском

АРХАНГЕЛЬСК, 27 мая. /ТАСС/. Тело пропавшего без вести при крушении вертолета "Робинсон" 17 мая вблизи острова Мудьюг под Архангельском обнаружено в четверг в районе острова в Белом море, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

17 мая в районе острова Мудьюг упал частный вертолет R-66 RA-06358. На борту находились командир воздушного судна и три пассажира. Пилот погиб, два пассажира травмированы, один пассажир пропал без вести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека").

Поиски вели спасатели вместе с родственниками пропавшего. "Сегодня тело обнаружено родственниками, для эвакуации направлена дежурная смена Архангельского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России", - сказали в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, при крушении пропал депутат собрания депутатов Калининского района Тверской области Александр Бойков.