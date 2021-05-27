Полиции пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного водителя на Крымском мосту

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали пьяного водителя "Газели" на Крымском мосту, для чего пришлось устроить погоню и применить табельное оружие, сообщается в четверг на сайте МВД по Республике Крым.

"Ночью 27 мая в полицию поступило сообщение гражданки о том, что на трассе "Таврида" в направлении города Керчи хаотично двигается автомобиль "Газель", водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Спустя четверть часа полицейские обнаружили указанный автомобиль, манера езды которого вызвала подозрение. На стационарном посту ДПС водитель без остановки проследовал в сторону Краснодарского края, в связи с чем несколько экипажей патрульных автомобилей начали его преследование", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на требования остановиться водитель не реагировал. "В результате на Крымском мосту полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля правонарушителя путем повреждения транспортного средства. Было принято решение о применении табельного оружия, путем повреждения колеса автомобиль был остановлен", - отметили в ведомстве.

По данным пресс-службы, за рулем автомобиля находился 26-летний уроженец Краснодарского края, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения и не имел при себе необходимых документов. В отношении него составлены административные протоколы. В результате ДТП никто не пострадал.