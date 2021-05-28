Мосгорсуд огласит приговор экс-полицейским, задержавшим Голунова

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд огласит приговор бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации дела журналиста Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд в 12:00 28 мая огласит приговор в отношении Ляховца, Уметбаева, Феофанова, Сергалиева и Коновалова", - сказал собеседник агентства.

Ранее обвинение запросило сроки наказания для подсудимых: Игоря Ляховца прокурор просил приговорить к 16 годам лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева - к 12 годам. Денису Коновалову, который признал свою вину, гособвинение попросило семь лет лишения свободы. Прения и допросы подсудимых проходили в закрытом от СМИ режиме из-за имеющихся в деле томов дела с грифом "секретно".

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева (признал вину в превышении полномочий), принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.