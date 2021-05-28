"Амур" добровольно остается в порту Момбэцу до конца разбора дела о столкновении

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. Российский траулер "Амур", который в среду столкнулся с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8", продолжит на добровольной основе находиться в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) до завершения разбирательства происшествия. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в генконсульстве РФ в Саппоро.

Что известно о столкновении российского и японского судов в Охотском море

"Судно "Амур" продолжит на добровольной основе находиться в порту Момбэцу до окончания разбирательств инцидента. Его статус и статус экипажа не меняются, они не задержаны. Японская сторона обещает завершить разбирательства в кратчайшие сроки", - отметил собеседник агентства.

Инцидент произошел в среду утром в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти находившихся на борту "Хокко-мару 8" рыбаков погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизни нет. Согласно данным посольства РФ в Японии, траулер "Амур" после столкновения был направлен в порт города Момбэцу. "Амур" принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании "Амурское", зарегистрированной в Южно-Сахалинске.