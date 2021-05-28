На реке Лене в Иркутской области произошел разлив нефтепродуктов

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области при загрузке танкера дизельным топливом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится предварительная проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства, объем [нефтепродуктов], будет принято правовое решение", - сказал собеседник агентства.

Танкер принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и реализацией топлива. Последствия разлива устраняются.