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На реке Лене в Иркутской области произошел разлив нефтепродуктов

По словам источника в МВД, утечка произошла в незначительном количестве

ИРКУТСК, 28 мая. /ТАСС/. Разлив нефтепродуктов произошел на реке Лене в городе Усть-Куте Иркутской области при загрузке танкера дизельным топливом. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве. Проводится предварительная проверка, по результатам которой будут установлены обстоятельства, объем [нефтепродуктов], будет принято правовое решение", - сказал собеседник агентства.

Танкер принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и реализацией топлива. Последствия разлива устраняются.

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