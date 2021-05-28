В Москве полицейские со стрельбой задержали пьяного водителя

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали со стрельбой нетрезвого водителя автомобиля каршеринга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным главка, полицейские заметили автомобиль каршеринга, который двигался по проезжей части, грубо нарушая правила дорожного движения. Водитель то и дело выезжал на встречную полосу, чем подвергал опасности других участников дорожного движения.

"Автоинспекторы предприняли попытку остановить данный автомобиль, но водитель арендованного транспорта проигнорировал законные требования полицейских об остановке и попытался скрыться. В ходе преследования нарушителя сотрудниками полиции было применено табельное оружие. Сначала инспекторы ДПС прострелили переднее левое колесо, но злоумышленник продолжал движение. Только когда полицейские повредили заднее колесо, преследуемая машина остановилась. Пострадавших от выстрелов нет. Водитель был задержан. В ходе проведенного медицинского освидетельствования на состояние опьянения прибор зафиксировал результат - 0,664 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении водителя составлены административные протоколы, в том числе за управление автомобилем в нетрезвом виде, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.