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В Москве осуждены выходцы из Таджикистана, планировавшие теракт с помощью грузовика

Суд приговорил пятерых выходцев к срокам от 9 до 17 лет колонии строгого режима

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. 2-й Западный военный суд приговорил к срокам от 9 до 17 лет колонии строгого режима пятерых выходцев из Таджикистана, которые планировали теракт в Москве, используя грузовой транспорт. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу.

"Суд признал виновными пятерых подсудимых, в том числе в подготовке теракта, и назначил им сроки от 9 до 17 лет колонии строгого режима", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, фигуранты дела планировали арендовать в Москве грузовик, "совершить на нем наезд в месте с большим скоплением людей, после чего открыть огонь на поражение из стрелкового оружия". "Все они были задержаны 25 октября 2018 года во время оперативно-разыскных мероприятий", - уточнил собеседник агентства.

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