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В Керчи два автомобиля упали с моста

Один человек погиб

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая. /ТАСС/. Водитель автомобиля Volkswagen погиб в результате ДТП в Керчи, в ходе которого два легковых автомобиля упали с моста. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"Около 14:00 водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной версии, не справился с управлением, допустил занос и столкнулся со следущим в попутном направлении автомобилем Kia Rio. Водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информации о других пострадавших пока нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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