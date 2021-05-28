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Дело Ивана Голунова

В Союзе журналистов России прокомментировали приговор фабриковавшим дело Голунова

В союзе считают, что решение Мосгорсуда должно положить начало процессу реабилитации незаконно осужденных по статье об обороте наркотиков

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Решение Мосгорсуда по делу в отношении бывших полицейских, которые сфальсифицировали доказательства по делу в отношении журналиста Ивана Голунова, должно положить начало процессу реабилитации незаконно осужденных по статье об обороте наркотиков, считают в Союзе журналистов России.

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"СЖР считает, что приговор бывшим полицейским по "делу Голунова" должен стать прецедентным, знаменуя начало процесса по реабилитации доброго имени несправедливо осужденных по 228 статье УК РФ", - говорится в сообщении на сайте союза.

В частности, в союзе добавили, что уже не первый год борются за отмену приговоров по статье 228 УК РФ ("Незаконный оборот наркотических средств") Андрею Евгеньеву и Никите Михеенко и другим журналистам.

Мосгорсуд в пятницу приговорил бывших полицейских за фальсификацию дела к срокам от 5 до 12 лет колонии общего режима. Защита полицейских подаст жалобы на приговор, сам Голунов обжаловать приговор не будет.

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