СМИ: четыре человека погибли в результате пожара в больнице в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в пятницу в результате пожара в отделении для больных с COVID-19 в городе Аракажу на северо-востоке Бразилии. Об этом сообщает портал G1 .

"Пожар был достаточно серьезный, принимая во внимание последствия. Наибольшую проблему представляло скопление большого количества дыма, что мешало эвакуации лежачих больных из ковид-отделения", - заявил порталу капитан пожарной службы Брено Родригес. По информации портала, в больнице в момент возгорания находились порядка 60 пациентов. Из них 35 человек были переведены в другие городские медучреждения.

По предварительным данным, пожар стал следствием короткого замыкания в кондиционере.