Число погибших при опрокидывании лодки в Нигерии возросло до 70

ПРЕТОРИЯ, 28 мая. /ТАСС/. Власти штата Кебби подтвердили гибель 70 человек, которые плыли в лодке, опрокинувшейся 26 мая на реке Нигер. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции официальный представитель правительства штата Абубакар Дакингари.

"К текущему часу извлечены тела 76 человек, спасены 22 человека, - цитирует его агентство Reuters. - Ведутся поиски пропавших без вести".

Лодка со 150 пассажирами вышла из деревни Тунган Майракуми и направлялась на рынок в городе Бирнин-Кебби. Она перевернулась на полпути.

Ведется расследование. Власти не исключают, что лодка опрокинулась из-за слишком большого числа людей, находившихся на борту.