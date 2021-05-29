Приговор россиянину Жукову в США вынесут 17 сентября

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Окружной суд Нью-Йорка 17 сентября вынесет приговор россиянину Александру Жукову по делу о мошенничестве в интернете. Дата судебного слушания указана в обнародованных в пятницу материалах суда.

Ранее в пятницу коллегия присяжных суда в нью-йоркском районе Бруклин признала Жукова виновным по четырем пунктам обвинения, в том числе в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег. "Вынесение приговора назначено на 17 сентября 2021 года в 10:00 (17:00 мск)", - говорится в документе.

Как отмечается на сайте Минюста США, деятельность Жукова, который называл себя среди сообщников "королем обмана", привела к ущербу для американской рекламной индустрии в размере $7 млн. По утверждениям стороны обвинения, Жуков вместе с другими лицами создавали иллюзию того, что на платной основе обеспечивают просмотр рекламных объявлений в интернете настоящими людьми. В действительности же, как утверждала прокуратура, просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей - ботов. Таким образом обвиняемые якобы "получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете".

При этом, как отмечает Bloomberg, Жуков в ходе судебных слушаний указывал на то, что не вводил клиентов в заблуждение. По его словам, он не стремился скрыть тот факт, что просмотры рекламы осуществлялись за счет активности ботов, и лишь удовлетворял требования заказчиков, которые стремились повысить количество просмотров рекламных объявлений на своих сайтах.

Россиянин Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 года в Болгарии на основе запроса США. Прокуратура Восточного округа американского штата Нью-Йорк предъявила ему, а также еще пятерым россиянам - Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву - обвинения в мошенничестве в интернете. Кроме того, обвинения были предъявлены двум гражданам Казахстана - Евгению Тимченко и Сергею Овсянникову. В январе 2019 года Жуков был экстрадирован в США.