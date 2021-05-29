Один человек погиб и восемь пострадали в аварии под Тулой

ТАСС, 29 мая. Столкновение микроавтобуса сначала с грузовиком, а затем с легковым автомобилем произошло на трассе М-2 "Крым" в Тульской области. Один человек погиб, восемь пострадали, в том числе четверо детей, сообщает в субботу пресс-служба УМВД России по региону.

"Сегодня в 01:40 на 233-м км дороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств. По предварительной информации, микроавтобус марки Citroen Jumper, двигаясь в направлении города Орел, совершил столкновение со стоящим грузовым автомобилем марки MAN с полуприцепом, после чего микроавтобус столкнулся с автомобилем Chevrolet Cruze, - говорится в сообщении.

В результате столкновения один человек погиб, еще восемь госпитализированы, среди них четыре ребенка.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе областного Минздрава, в больнице в состоянии средней степени тяжести остаются двое взрослых. "Все дети и еще два взрослых после медицинского осмотра отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в пресс-службе ведомства.