Обвинение попросило пять лет колонии для уроженца Чечни за драку с росгвардейцами в Москве

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прокурор запросил пять лет колонии общего режима для уроженца Чечни Микаила Махриева (он же Саид-Мухаммад Джумаев), подравшегося с сотрудниками Росгвардии в Москве 23 января в ходе несогласованной акции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы.

"По совокупности прокурор просил пять лет общего режима", - сказала представитель суда.

Ему вменяются три эпизода преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Как сообщил ТАСС источник, близкий к делу, Джумаев изменил имя и фамилию на Микаила Мархиева. Оглашение приговора назначено на 31 мая.

Ранее представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщала, что молодой человек был задержан в Псковской области и допрошен в качестве обвиняемого. Он подозревается в совершении еще двух аналогичных эпизодов преступлений. По версии следствия, 23 января молодой человек, участвовавший в несанкционированном мероприятии вблизи Пушкинской площади, нанес сотрудникам ОМОН и полиции множественные удары руками и ногами.

Перед этим депутат Госдумы Адам Делимханов в своем видео в Instagram призвал выйти на связь молодого человека, участвовавшего в драке с сотрудниками правоохранительных органов на несогласованной акции в центре Москвы. На видеокадрах, появившихся в интернете, один из участников акции ожесточенно дрался с правоохранителями. Его личность удалось быстро установить.