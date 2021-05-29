В Башкирии автомобиль врезался в повозку

УФА, 29 мая. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате столкновения легкового автомобиля с гужевой повозкой в Башкирии, лошадь была усыплена, сообщила пресс-служба управления регионального ГИБДД.

"В Мечетлинском районе на 3-м километре автодороги Новомуслимово - Емаши - Карлыханово совершен наезд на гужевую повозку с пятью пассажирами. По имеющимся данным, пять человек получили травмы, у 65-летней женщины - травматическая ампутация стопы. Гужевое животное также травмировано, усыплено. Начато разбирательство", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, при повороте налево на повозку наехала движущаяся в попутном направлении Toyota Avensis.