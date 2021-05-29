AFP: в районе конголезского вулкана Ньирагонго снижается сейсмическая активность

ПРЕТОРИЯ, 29 мая. /ТАСС/. Сейсмическая активность на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в районе вулкана Ньирагонго, где 22 мая произошло крупное извержение, продолжает снижаться. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на специалистов из службы мониторинга вулканов города Гома.

В последние 24 часа произошел 61 афтершок, их направление соответствует в целом продолжающемуся движению магмы в разломе земной коры между вулканом Ньирагонго и озером Киву, приводит AFP выдержки из оперативного доклада вулканологов. Согласно имеющимся данным, в последние 48 часов афтершоков стало меньше, снижается и их сила. За первые четыре дня с момента извержения Ньирагонго было зафиксировано более 400 афтершоков, магнитуда которых достигала 5,2.

На вершине Ньирагонго с минувшего четверга работает международная группа специалистов, осуществляя круглосуточный мониторинг складывающейся ситуации. Сейсмологи не исключают нового извержения Ньирагонго, который находится в 15 км к северу от Гомы с населением в 2 млн. Решением властей провинции Северное Киву 27 мая была объявлена эвакуация из города около 400 тыс. человек, жилищам которых могут угрожать потоки лавы в случае нового извержения вулкана.

Извержение Ньирагонго, который является одним из самых активных в Африке, началось семь дней назад. Были зарегистрированы два мощных выброса лавы, которая с южного склона устремилась к Гоме. Ранним утром 23 мая извержение прекратилось. Город не пострадал, лава остановилась в 50 м от границы аэропорта. Власти объявили, что из-за извержения погибли 34 человека, разрушено до 2,5 тыс. домов, без жилья остались 5 тыс. семей. Около 500 тыс. человек испытывают трудности в связи с авариями на электросетях и водопроводе.