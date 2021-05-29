В Индонезии 200 пассажиров эвакуировали с парома из-за пожара

ТАСС, 29 мая. Пожар произошел в субботу на пароме, находившемся у берегов Индонезии. На борту находились почти 200 человек, все они были успешно эвакуированы. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на главу отдела по ЧС управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Согласно его сведениям, инцидент произошел рано утром в субботу у берегов провинции Северное Малуку, расположенной на востоке Индонезии.

"Все люди, находившиеся на борту, были спасены и отправлены на ближайший остров", - приводит агентство слова представителя управления.

В эвакуации были задействованы сотрудники поисково-спасательной службы и волонтеры.