В Карелии два человека погибли и два пострадали в ДТП с лесовозом

ТАСС, 30 мая. Два человека погибли, еще два пострадали в ходе столкновения лесовоза с легковым автомобилем на федеральной трассе Р-21 "Кола" в Республике Карелия. Среди пострадавших есть ребенок, сообщила в воскресенье пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

"По предварительным данным, произошло столкновение лесовоза Volvo с автомобилем Mitsubishi Pajero. Во внедорожнике находилось четыре человека. В результате ДТП от полученных травм скончались две женщины: водитель Mitsubishi Pajero и ее пассажирка", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, еще два пассажира, мужчина и ребенок, госпитализированы с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются.