В Калининграде умер мужчина во время всероссийского полумарафона "Забег"

ТАСС, 30 мая. Медики зафиксировали внезапную смерть одного из участников всероссийского полумарафона "Забег" в Калининграде. Мужчина умер во время прохождения дистанции в 21 км, сообщила в воскресенье пресс-служба соревнования.

"Лига героев" выражает глубокие соболезнования близким Юрия Туркова, принимавшего участие в полумарафоне "Забег". Трагедия произошла сегодня в Калининграде. Организм 34-летнего участника забега на дистанцию 21,1 км не справился с нагрузкой. Несмотря на то, что дежурившие на маршруте медики незамедлительно провели реанимационные действия, спасти спортсмена они не смогли", - отмечается в сообщении пресс-службы в ее официальном аккаунте в Instagram.

По данным пресс-службы соревнования, перед выходом на дистанцию мужчина прошел медицинскую комиссию и получил справку о допуске к забегу. "Для нас безопасность и здоровье каждого участника всероссийского полумарафона - главный приоритет. Мы рассчитываем в ближайшее время получить официальную информацию о причинах смерти участника. Окажем близким возможное содействие, скорбим вместе с ними", - говорится в сообщении.