Пожар в гостинице "Северная" в Петрозаводске ликвидировали

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в гостинице "Северная" в Петрозаводске. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МЧС РФ.

"21:10 мск - ликвидация", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы республиканского правительства, постояльцев гостиницы временно разместили на первых этажах здания в крыле, которое не повреждено.

В результате ЧП погибших и пострадавших нет, проводилась эвакуация. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации Петрозаводска Владимир Любарский, в гостинице проживают 64 гостя и четыре сотрудника. Как сообщили журналистам представители республиканского МЧС, было задействовано 18 единиц техники и 41 человек личного состава.

Здание гостиницы "Северная" было построено в 1936-1939 годах по проекту архитектора Юрия Русанова в стиле так называемой пролетарской классики, начальной стадии неоклассицизма в советской архитектуре. Расположено рядом со зданием правительства республики. Является градостроительной доминантой исторического центра города, его визитной карточкой и памятником регионального значения.