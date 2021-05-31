В Омске ФСБ перекрыла канал контрабанды авиационных деталей

ОМСК, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Омской области перекрыли канал контрабанды за рубеж авиационных частей для военных и транспортных самолетов, которые двое местных жителей похищали на базе хранения одной из войсковых частей региона. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального УФСБ. По факту хищений возбуждено уголовное дело.

"Сотрудник одного из оборонных предприятий региона, бывший начальник отдела хранения одной из войсковых частей, дислоцированных на территории Омской области, майор запаса Седых В. В. с помощью действующего работника базы хранения указанной войсковой части Толстопятовой О. А., организовал хищение комплектующих, используемых в военной и транспортной авиации. Похищенные изделия задержанный реализовывал посредством сети Интернет покупателям из Москвы. Далее детали военного назначения поставлялись за границу, в том числе на Украину. <…> В результате проведенных мероприятий при попытке передачи покупателю военных комплектующих Седых был задержан сотрудниками спецподразделения управления с поличным", - говорится в сообщении.

Дома у Седых при обыске также были обнаружены приготовленные к продаже детали авианазначения. Военно-следственный отдел по Омскому гарнизону возбудил в отношении Седых и Толстопятовой уголовное дело о подстрекательстве к присвоению в крупном размере.