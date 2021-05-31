Адвокат Софии Сапеги рассказал, что у нее бывают панические атаки

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Задержанная в Минске россиянка София Сапега находится в нормальном состоянии, но иногда бывают панические атаки, с которыми она справляется, сообщил в понедельник ТАСС адвокат Александр Филанович.

"С ее слов, чувствует себя нормально. Понимает, где находится. Иногда случаются панические атаки, но в целом она с ними справляется. Жалоб не высказывает", - сказал он.

Ранее в понедельник Минский городской суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание Сапеги. Следственный комитет Белоруссии, вопреки ожиданиям, не предъявил обвинение задержанной.

Россиянка была задержана 23 мая в минском аэропорту вместе с одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Через несколько дней на опубликованной в интернете видеозаписи она заявила, что работает редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", в котором размещаются личные данные сотрудников органов внутренних дел республики. В апреле суд Железнодорожного района Гомеля признал этот Telegram-канал экстремистским. На прошлой неделе Сапеге было продлено на два месяца содержание под стражей, она была помещена в СИЗО КГБ.

30 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил, что решение о дальнейшей судьбе Сапеги после окончания расследования ее дела примет суд, который, по его мнению, скорее всего, состоится в Белоруссии.