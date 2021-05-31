Автомобиль сбил двух пешеходов на переходе в Казани

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Машина на пешеходном переходе в Казани сбила двух человек и врезалась в здание. Пешеходы госпитализированы, сообщили в Минздраве Татарстана.

"Перекресток Бондаренко и Волгоградской на пешеходном переходе легковая машина сбила женщину 18 лет и мужчину около 60 лет, оба доставлены в ГКБ № 7", - сообщили в Минздраве.

В данный момент информация по состоянию пешеходов уточняется. Водитель легковой машины получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы, от госпитализации отказалась.

На месте происшествия работали три скорые машины.