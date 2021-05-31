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Один из пешеходов, пострадавших в ДТП в Казани, умер в больнице

Другой пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести

КАЗАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Один пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в Казани умер в больнице. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

"Один пострадавший пешеход [был] в крайне тяжелом состоянии, умер в реанимационном отделении в 19:55 мск", - сообщили в ведомстве.

Другой пострадавший пешеход, девушка в возрасте 18 лет, находится в состоянии средней степени тяжести, госпитализирована в травматологическое отделение.

Ранее в Минздраве Татарстана сообщили, что легковой автомобиль на пешеходном переходе на перекрестке улиц Бондаренко и Волгоградской в Казани сбил двух человек и врезался в здание. Водитель легковой машины получила сотрясение головного мозга, закрытый перелом костей носа, ушибы, от госпитализации отказалась. На месте происшествия работали три скорые машины.

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