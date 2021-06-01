В Минздраве рассказали о состоянии девочки, упавшей в дезраствор в детсаду на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Жизни и здоровью полуторагодовалой девочки, упавшей в ведро с дезинфицирующим раствором в детском саду поселка Ноглики на севере Сахалина, ничего не угрожает. Ребенок находится в областной детской больнице в Южно-Сахалинске, сообщили во вторник ТАСС в Минздраве Сахалинской области.

"Средство, в которое упал ребенок, было слабо концентрированным, поэтому угрозы здоровью и жизни нет. Состояние ребенка удовлетворительное, чувствует себя нормально. Сейчас девочка уже находится в Сахалинской областной больнице", - рассказали в Минздраве региона.

Инцидент произошел рано утром в понедельник. Девочка в детском саду №9 "Березка" в поселке Ноглики упала в 20-литровое ведро с жидкостью для обработки инвентаря. На месте ребенку была оказана первая помощь, после его доставили в центральную районную больницу. Было принято решение о ее направлении с помощью вертолета санитарной авиации в областную детскую больницу в Южно-Сахалинске для дальнейшего наблюдения и лечения. Минобразования Сахалинской области взяло ситуацию на контроль. В дошкольном учреждении проводится служебная проверка. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").