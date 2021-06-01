В ДТП в Псковской области погибли три человека

ПСКОВ, 1 июня. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП на трассе в Куньинском районе Псковской области, где водитель столкнулся с деревом, сообщила во вторник пресс-служба УМВД России по Псковской области.

"В Куньинском районе Псковской области произошло ДТП, в результате которого погибли трое, еще один человек получил травмы. По предварительной информации, водитель машины Volkswagen совершил съезд в кювет и столкнулся с деревом. На месте погибли два человека, один умер в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа полиции и сотрудники ГИБДД, устанавливаются все детали трагедии. "Установлена личность водителя, погибшего в ДТП. Им оказался 27-летний великолучанин. Также известно, что погибшие и раненый - мужчины", - говорится в сообщении.