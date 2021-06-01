Три человека погибли в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Ростовом-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, погибли три человека, сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

"На 1078-м км автодороги М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области водитель автомобиля Ford, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП погибли три человека - водитель и пассажиры Lada, - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.