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Расследование пожара в "Зимней вишне"

Защита руководителя тушения пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" просит суд оправдать его

По словам адвоката, все действия Андрея Бурсина были регламентированы боевым уставом

КЕМЕРОВО, 1 июня. /ТАСС/. Адвокат руководителя тушения пожара Андрея Бурсина, который обвиняется в халатности по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, просит суд оправдать подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. По мнению защиты, отсутствует причинно-следственная связь между действиями Бурсина и наступившими последствиями, передает корреспондент ТАСС из зала Заводского районного суда.

"Защита полагает, что Бурсин устав не нарушал, все его действия были регламентированы боевым уставом. Считаю, что между действиями Бурсина и наступившими последствиями в виде гибели 60 человек отсутствует причинно-следственная связь, поэтому прошу Бурсина оправдать", - сказал в прениях адвокат Александр Полковников.

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РоссияКемеровская областьРасследование пожара в "Зимней вишне"
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