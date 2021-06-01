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При столкновении фур в Ростовской области погибли два человека

Авария произошла на 44-м км автодороги Егорлыкская - Сальск
© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Два большегруза столкнулись на трассе в Ростовской области, в результате чего произошло возгорание машин, погибли оба водителя. Об этом сообщили журналистам в отделе пропаганды ГИБДД региона.

"На 44-м километре автодороги Егорлыкская - Сальск в Целинском районе произошло столкновение автомобиля "Камаз" с полуприцепом с "Камазом" (тягачом). От удара произошло возгорание большегрузов. Водителей достать не удалось, они скончались на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.

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