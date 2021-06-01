Экс-глава астраханской КСП осужден на 1,5 года колонии за злоупотребление полномочиями

АСТРАХАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани приговорил бывшего председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) Астраханской области к полутора годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Бывший председатель Контрольно-счетной палаты Астраханской области Дмитрий Парфенов признан виновным Кировским районным судом Астрахани по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Ему назначено наказание в виде 1,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что Парфенов, проводя контрольные мероприятия по законопроекту и отчету об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год, намеренно скрыл факты привлечения председателем правительства региона Расулом Султановым и министром финансов региона Виталием Шведовым необоснованных кредитов на 6,2 млрд рублей. Эти действия привели к причинению особо крупного ущерба региональному бюджету на сумму более 212 млн рублей, уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Кировском районном суде Астрахани также слушается уголовное дело в отношении экс-главы правительства региона Султанова и бывшего министра финансов области Шведова, обвиняемых в кредитных махинациях. Чиновники были задержаны в Астрахани в июле 2019 года. Их обвиняют в необоснованном привлечении коммерческих кредитов на сумму 6,2 млрд рублей по ставке 7-8,5% при том, что на счетах регионального бюджета имелись значительные остатки средств.