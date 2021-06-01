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В Ингушетии поезд столкнулся с грузовиком

В результате инцидента никто не пострадал

МАГАС, 1 июня. /ТАСС/. Грузовой поезд столкнулся на железнодорожном переезде в Ингушетии с грузовиком, который наехал на рельсы, говорится в сообщении пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 15:10 мск на станции Плиево в Ингушетии водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом при запрещающих показаниях переездной сигнализации. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате ДТП никто не пострадал. На движение пассажирских поездов произошедшее не повлияло.

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