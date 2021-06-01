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В Новой Москве три подростка пострадали, въехав на машине в столб

Авария произошла из-за отказавших тормозов

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Три подростка пострадали, въехав из-за отказавших в машине тормозов в столб в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"В районе деревни Тетеренки Роговского поселения произошло ДТП. Водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в столб, пострадали три человека", - сообщили в департаменте.

На место вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра. "Выяснилось, что это три подростка. По словам очевидцев, в машине отказали тормоза", - добавили в пресс-службе.

Экипаж вертолета эвакуировал трех пострадавших подростков в больницу. На борту их сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала их состояние.

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