Адвокат считает, что следствие будет просить суд об аресте экс-директора "Открытой России"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следствие попросит заключить под стражу бывшего директора признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия" Андрея Пивоварова по делу об участии в нежелательной организации. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Валявский.

"Следствие намерено просить суд избрать Андрею Пивоварову меру пресечения в виде заключения под стражу. Заседание состоится завтра, время пока неизвестно", - сказал адвокат.

Ранее Пивоварова этапировали рейсовым самолетом из Санкт-Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, по версии следствия, в августе 2020 года подозреваемый, являясь участником иностранной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку данной организации. Ранее Пивоваров уже неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в нежелательной организации. В СК сообщили, что он был задержан при попытке скрыться за пределами России.

Пивоваров был задержан в понедельник в Петербурге при вылете в Варшаву.

На прошлой неделе "Открытая Россия" заявила о самоликвидации, в том числе отделений в регионах. Организация была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского, который стал председателем правления.