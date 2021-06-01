Дело возбуждено после гибели подростка в ДТП с грузовиком под Воронежем

ТАСС, 1 июня. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с грузовиком во вторник в Воронежской области, в результате которого один подросток погиб, второй получил травмы, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Воробьевском районе, в результате которого погиб несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 июня в селе 1-е Никольское Воробьевского района произошло столкновение автомобиля ЗИЛ под управлением 29-летнего мужчины и двигавшегося во встречном направлении мопеда, за рулем которого находился 14-летний местный житель. Следом за подростком на мопеде ехал 14-летний житель Волгоградской области, уходя от столкновения, он съехал с дороги в кювет.

"Подростки были доставлены в районную больницу, где, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь, 14-летний житель села скончался от полученных травм. Второму несовершеннолетнему, у которого диагностирован перелом левой руки, оказана необходимая помощь", - добавили в пресс-службе.