Суд завершил прения по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня"

КЕМЕРОВО, 2 июня. /ТАСС/. Заводской районный суд завершил стадию прений по уголовному делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, где в марте 2018 года погибли 60 человек, и перешел к репликам сторон. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

"На прениях все выступили. Переходим к репликам", - сообщил судья Николай Быданцев.

На прениях ранее выступили гособвинитель и адвокаты всех восьмерых обвиняемых. Прокурор попросил суд назначить им наказание в виде лишения свободы сроком до 14,5 года. Самый большой срок прокурор потребовал для гендиректора компании-владельца ТРЦ Юлии Богдановой. Адвокаты в свою очередь попросили суд оправдать своих подзащитных в связи с отсутствием в их действиях состава преступлений. Руководитель компании "Системный интегратор", которая обслуживала системы противопожарной безопасности в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, Игорь Полозиненко частично признал вину и попросил назначить ему справедливое наказание.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах уголовные дела в отношении 15 человек, в числе которых также экс-начальник ГУ МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, экстрадированный из Польши бывший гендиректор "Зимней вишни" Вячеслав Вишневский, при котором велась реконструкция здания бывшей кондитерской фабрики под ТРЦ.