Замешанный в убийствах пенсионеров полицейский стал фигурантом еще одного дела

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудник полиции Электростали Владимир Творожников, задержанный по делу о серии убийств пенсионеров ради квартир, стал фигурантом еще одного дела - о превышении полномочий. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, Творожников скрыл обстоятельства безвестного исчезновения пенсионера в ходе проверки и, имея данные о нахождении в его квартире посторонних и основания утверждать о совершенном убийстве и мошенничестве, не проинформировал об этом дежурного следователя, не передал материалы по подследственному и не принял мер к розыску пропавшего", - сказал источник.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Оно соединено в одно производство с делом о серии убийств пенсионеров и о мошенничестве.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал о задержании участкового уполномоченного полиции Электростали Владимира Творожникова по делу об убийстве пенсионера с целью завладения его квартирой. Вместе с ним были задержаны еще три человека, однако причастность одного из подозреваемых не была установлена и он стал свидетелем по делу. По данным ТАСС, вместе с Творожниковым СК просит арестовать двух женщин-сообщниц.

По данным СК, фигуранты с 2016 года подыскивали одиноких пенсионеров, проживающих на территории Электростали и владеющих недвижимостью. Под различными предлогами подозреваемые встречались с ними, спаивали, переоформляли права собственности на квартиры и после этого вывозили в лес, где оставляли. Следствию уже известно о пяти таких эпизодах, убийство одного из пенсионеров удалось предотвратить. Следователи продолжают проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Творожников служит в органах внутренних дел с июля 2004 года, а в должности участкового в Электростали - с марта 2016 года. По факту произошедшего полиция проводит служебную проверку.