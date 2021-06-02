Липецкий губернатор попросил СФ разрешить привлечь к ответственности сенатора Королева

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что направил в Совет Федерации обращение с просьбой разрешить привлечь к административной ответственности сенатора Олега Королева после ДТП в Липецке с его участием.

Около 19:30 мск 13 мая в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль Lexus, который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники ГИБДД задержали водителя, которым оказался сенатор и экс-губернатор области Олег Королев. Проверку по факту инцидента проводит региональные прокуратура и ГУ МВД, также в известность поставлена и Генпрокуратура России.

"Письмо в Совет Федерации о том, чтобы было дано разрешение на привлечение к административной ответственности, отправлено. Продление [полномочий сенатора] зависит от решения об административной ответственности либо его личного", - сообщил Артамонов ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

На просьбу прокомментировать информацию липецких СМИ о якобы написанном заявлении о добровольном сложении полномочий глава региона ответил, что у него такой информации на данный момент нет.

Олег Королев назначен членом Совета Федерации от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. В минувшую пятницу "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.

Сенаторы в течение всего срока своих полномочий обладают неприкосновенностью в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации". По результатам рассмотрения представления генерального прокурора РФ о лишении сенатора неприкосновенности Совет Федерации может принять решение дать согласие, в частности, на личный досмотр, задержание, привлечение сенатора к административной или уголовной ответственности, а также на производство предварительного следствия или начало производства по делу об административном правонарушении, предусматривающем административную ответственность, за публичные оскорбления, клевету или иные нарушения.