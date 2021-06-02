Суд в Петербурге избрал запрет определенных действий совладельцу "Адаманта"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения совладельцу холдинга "Адамант" Борису Берсону, которого СК обвинил в разрушении исторического здания особняка Черкасского. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Берсону запрещено выходить за пределы жилого помещения с 23:00 по 06:00, посещать рабочее место в АО "Адамант" без разрешения следователя, общаться с лицами, проходящими по делу свидетелями. Также Берсон должен своевременно являться по вызовам следователя и в суд", - говорится в сообщении. Мера пресечения избрана до 1 августа.

Ранее в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу сообщали о проведении обысков в офисе "Адаманта" из-за разрушения исторического особняка Черкасского на Университетской набережной, который входит в список объектов культурного наследия. По данным СК, собственником большинства помещений в нем является Берсон. В здании неоднократно происходили пожары, после чего глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации.

Затем в СК сообщали, что Берсону предъявили обвинение по ст. 243.1 УК РФ ("Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, памятников истории и культуры народов РФ"). Также СК возбудил еще одно уголовное дело по ст. 293 УК РФ о халатности чиновников комитетов по охране памятников истории и имущественных отношений города. По версии следствия, их действия также послужили причиной повреждения исторического здания.

Берсона на прошлой неделе уже привозили в суд для избрания меры пресечения, однако на заседании ему стало плохо. После этого заседание отложили, а Берсону вызвали врачей. На заседании суда в среду он не возражал против такой меры пресечения.

"Адамант" - крупный петербургский холдинг, владеющий коммерческой недвижимостью. По данным сайта компании, она эксплуатирует 22 торговых центра в Петербурге.