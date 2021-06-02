Экс-советника главы Росрыболовства Хохлова перевели из СИЗО под домашний арест

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Московский городской суд отклонил ходатайство следствия о продлении срока ареста бывшему советнику руководителя Федерального агентства по рыболовству Юрию Хохлову, эстрадированному в РФ с территории Кипра в рамках дела о мошенничестве на $7 млн. Как уточнил ТАСС его адвокат Игорь Зубер, бывший госслужащий освобожден под домашний арест в зале суда.

"Только что закончилось двухдневное заседание, по результатам которого судом было принято решение освободить нашего подзащитного из СИЗО. Мосгорсуд избрал Хохлову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц", - сказал собеседник агентства.

По словам другого адвоката Валентина Рыбицкого, данных о том, что изменение меры пресечения Хохлову может привести "к каким-то негативным последствиям", суд не усмотрел. "Не существует никаких законных оснований для того, чтобы держать Юрия Хохлова под стражей, не говоря уже о необходимости этого", - отметил защитник.

Хохлов был экстрадирован в конце прошлого года с территории Кипра при участии Генпрокуратуры. По словам защиты обвиняемого, он сам хотел вернуться в РФ для того, чтобы разбирательство его дела было объективным и справедливым. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Следствие по делу завершено, он со своими адвокатами приступил к ознакомлению с материалами.

По версии следствия, Хохлов, занимавший должность советника руководителя Федерального агентства по рыболовству, не ранее апреля 2016 года предложил купить должность в создаваемом подразделении Росрыболовства по Дальневосточному федеральному округу за $7 млн.