СК возбудил дело после того, как в Петербурге сбили ребенка на электросамокате

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в Санкт-Петербурге на электросамокате сбили четырехлетнего мальчика, в результате чего он попал в больницу, сообщили в СК РФ.

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района города", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным СК, инцидент произошел в Колпинском районе Петербурга 1 июня. Как уточнили в главке МВД по Петербургу и Ленинградской области, в парке имени 40-летия ВЛКСМ мужчина на электросамокате сбил ребенка, который был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Также СК выясняет обстоятельства получения травм еще двумя детьми в Невском и Московском районах Петербурга. По данным городских СМИ, они получили травмы при схожих обстоятельствах. Председатель СК поручил петербургским следователям разобраться в происшествиях и доложить ему.

В мае резонансный случай с электросамокатами произошел на Невском проспекте в Петербурге, где молодые люди сбили мужчину, а затем подрались с ним, в результате чего он попал в больницу. СК возбудил два уголовных дела о хулиганстве и об оказании услуг сервисом аренды самокатов, не отвечающих требованиям безопасности. За хулиганство были задержаны два человека, суд заключил их в СИЗО.