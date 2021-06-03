В Якутии нашли виновника возникновения крупного пожара у села Тюбяй

ТАСС, 3 июня. Правоохранительные органы Якутии установили виновника возникновения крупного природного пожара, который угрожал селу Тюбяй в Сунтарском районе. Об этом сообщила журналистам в четверг руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.

"Дознавателями МЧС России совместно с органами внутренних дел проведена сложная работа по установлению лиц, причастных к возникновению пожара у населенного пункта. В настоящее время виновник дал признательные показания, возбуждено уголовное дело", - сказала Рахматулина.

1 июня рядом с селом Тюбяй возник природный пожар, площадь которого превысила 140 га. Распространение огня остановили, когда пожар подошел к населенному пункту на расстояние менее 1 км. К тушению привлекался вертолет Ми-8 МЧС России, он произвел 39 сбросов, слито 117 тонн воды. "Перехода огня на населенный пункт не допущено", - отметила Рахматулина.

Работы по ликвидации пожара продолжаются, в Сунтарском районе работает аэромобильная группировка регионального управления МЧС России.

Всего на территории Якутии действует 20 природных пожаров, площадь, пройденная огнем, составляет свыше 3 тыс. га. "Проводится непрерывный мониторинг задымленности в населенных пунктах региона, по результатам которого ПДК не превышены", - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.