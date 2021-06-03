В Приморье возбудили уголовное дело из-за невыполнения контракта на ремонт пункта пропуска

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Приморский следственный отдел Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в связи с невыполнением госконтракта по обустройству пограничного пункта пропуска "Краскино" между КНР и Приморским краем. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"В августе 2020 года владивостокским филиалом ФГКУ "Росгранстрой" заключены государственные контракты на выполнение работ по текущему ремонту помещений, сооружению и обустройству площадки под размещение бытовых модулей в автомобильном пункте пропуска "Краскино". При этом предусмотренные условиями контрактов работы выполнены лишь частично, однако их оплата осуществлена заказчиком в соответствии с актами приемки, содержащими недостоверные сведения и включающими в себя виды работ, фактически не исполненных подрядной организацией", - говорится в сообщении.

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Общий размер средств, незаконно перечисленных подрядчику, составил более 500 тыс. рублей.

На территории ДФО функционируют 58 пунктов пропуска, в том числе 14 в Приморском крае. Их реконструкция идет в рамках федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации" и госпрограммы "Развитие транспортной системы".

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил о необходимости провести проверку и уволить ответственных работников, допустивших задержку строительства другого пункта пропуска на юго-западе Приморского края.