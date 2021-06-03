Росздравнадзор попросил приостановить работу московской клиники "Медицина 24/7"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Столичное управление Росзравданзора просит Арбитражный суд Москвы приостановить деятельность столичной частной клиники "Медицина 24/7", в отношении которой возбуждено дело по факту смерти женщины. Как уточнили ТАСС в суде, заседание назначено на 4 июня.

"Арбитражный суд Москвы 4 июня в 10:10 проведет заседание, в котором ответчиком является ООО "Медицина 24/7", а заявителем - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве", - сказала собеседница агентства. Медучреждению грозит приостановление деятельности до 90 суток.

По данным источника ТАСС, от имени представителей клиники клиентам медучреждения стали приходить сообщения якобы об отмене возбужденных ранее уголовных дел по фактам смерти пациентов. "Данная информация о прекращении уголовных дел не соответствует действительности", - уточнил собеседник агентства.

Как следует из коллективной жалобы на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, копия которой имеется в распоряжении ТАСС, заявители просят личного приема, возбуждения уголовных дел по тем случаям, которые не расследованы, объединения этих дел в одно производство и привлечения к уголовной ответственности руководителя и владельца ООО "Медицина 24/7", а также его сотрудников.

Как сообщается на официальном сайте СК, Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств нескольких смертей в московской частной клинике, где "за короткое время умерло несколько пациентов, в том числе известный телепродюсер". По данным источника ТАСС, речь идет о клинике "Медицина 24/7".