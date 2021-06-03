Под Воронежем подросток получил тюремный срок за убийство и изнасилование школьницы

ТАСС, 3 июня. Бобровский районный суд приговорил 17-летнего жителя села 2-е Никольское к девяти годам воспитательной колонии за неоднократные изнасилования и убийство девятилетней девочки. Об этом сообщает следственное управление СК по Воронежской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 17-летнего подростка, которому на момент совершения преступления было 16 лет. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, совершенное с целью скрыть другое преступление), и двух преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2020 года в селе 2-е Никольское Бобровского района подросток заманил соседскую 9-летнюю девочку в заброшенный дом, где совершил с ней насильственные действия сексуального характера. Опасаясь, что школьница расскажет кому-либо о случившемся, обвиняемый задушил ее. После этого спрятал тело под досками пола и скрылся с места происшествия, а спустя некоторое время вернулся и перепрятал тело в сундук. Как выяснилось во время расследования, юноша дважды изнасиловал девочку, в том числе в июне 2019 года.

По решению суда, подросток приговорен к девяти годам лишения свободы в воспитательной колонии.