Ростовская экс-судья по делу банды Цапков написала явку с повинной в ФСБ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июня. /ТАСС/. Бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова, ранее осужденная по делу, связанному с землями матери лидера ОПГ Сергея Цапка, написала явку с повинной в ФСБ, сообщил ТАСС источник.

В явке говорится о передаче взятки от представителей крупного аграрного концерна судьям, чтобы те приняли нужное решение об отчуждении земель. Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что бывшая судья Мартынова написала явку с повинной в силовые структуры, где рассказала о том, что она выступала посредником при даче взятки от представителей крупного российского концерна судьям Кущевского районного суда. По данным "Коммерсанта", сутью взятки было решение об отчуждении земли у Надежды Цапок, матери главы ОПГ Сергея Цапка.

"Она написала явку в ФСБ. Ее явка с повинной касается не только судей, но делалось это все в интересах концерна <...>, эти дела были связаны с отчуждением земель", - рассказал собеседник агентства. По его словам, решение о написании явки с повинной Мартынова приняла после того, как на нее начали оказывать давление представители концерна.

В декабре 2020 года бывшая судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова после санкции Высшей квалификационной коллеги судей России стала фигурантом уголовного дела о нанесении крупного материального ущерба бывшему предприятию "Маяк", которое, по данным СМИ, было признано банкротом, а также о хищении средств со счета матери главаря банды Цапков Надежды Цапок.

Сообщалось, что у ЗАО "Маяк" имелись права требования к фирме Надежды Цапок "Артекс-агро", а Мартынова могла быть причастна к фальсификации документов, которые позволили передать эти права требования третьим лицам, которыми они воспользовались и завладели фирмой, оставив ЗАО "Маяк" без возможности их реализации. Мартынова также подозревается в хищении урожая ЗАО "Маяк". Кроме того, по словам адвоката "Маяка", она может быть причастна к хищению 92 млн рублей со счета Надежды Цапок, матери покойного лидера ОПГ.

В декабре 2018 года Ростовский областной суд признал Мартынову виновной в мошенничестве, доказав, что в период с 2011 по 2012 год она получила от двух предпринимателей более 40 млн рублей за помощь в приобретении права на земельные участки сельскохозяйственного назначения в Кущевском районе Краснодарского края, принадлежащие Надежде Цапок. При этом Мартынова не выполнила обязательства и оформила землю на третьих лиц - своих родных и знакомых. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей.