По фактам лесных пожаров в Якутии возбудили четыре уголовных дела

ТАСС, 4 июня. Следственные органы Республики Саха (Якутия) возбудили четыре уголовных дела по фактам лесных пожаров, от которых страдает регион. Как сообщает пятницу пресс-служба прокуратуры Якутии, в отношении 43 должностных лиц также возбуждены административные дела.

"По фактам нарушений правил пожарной безопасности в лесах сотрудниками территориальных подразделений ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в отношении виновных лиц составлено свыше 120 протоколов об административных правонарушениях. <…> На территории республики по фактам лесных пожаров возбуждено 4 уголовных дела. В отношении 19 юридических лиц и 43 должностных лиц администраций районов возбуждены дела об административном правонарушении", - говорится в сообщении.

Так, по материалам проверки прокуратуры Усть-Майского района возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ по факту уничтожения лесных насаждений площадью 450 га в результате неосторожного обращения с огнем. В Сунтарском районе возбуждено уголовное дело по факту уничтожения лесных насаждений площадью более 301 га в местности "Бэрэ". Уголовные дела возбуждены также в Томпонском и Нюрбинском районах.

Всего, по данным ведомства, с начала пожароопасного сезона на территории Якутии зарегистрировано порядка 120 лесных пожаров. Причинами их возникновения стали неосторожное обращение с огнем при курении, разведение костров, проведение несанкционированных сельскохозяйственных палов.

"Установлены факты несвоевременного проведения мероприятий по оборудованию и обновлению минерализованных полос, очистке примыкающих к населенным пунктам лесных массивов от горючих материалов. Приняты меры по фактам ненадлежащей организации работы с населением по профилактике возникновения природных пожаров и соблюдению запрета на проведение сельскохозяйственных палов", - отмечается в релизе.

По данным федеральной Авиалесоохраны, в Якутии на утро пятницы действовало 14 лесных пожаров на площади 2 014 га.